Als lokale Meteorologen bieten wir Ihnen die aktuellste und genaueste Wetterinformation für Cala Rajada am 2. Oktober 2024. Der Tag wird von Wolken geprägt sein, ohne dass die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Die Temperaturen variieren dabei von milden 20.16 Grad Celsius in der Früh, bis hin zu angenehm warmen 23.38 Grad Celsius am Nachmittag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.51 m/s aus einer Richtung von 220º.

Temperaturentwicklung durch den Tag Am Morgen können wir eine recht beständige Temperatur von 20.34ºC erwarten, die sich im Laufe des Vormittags auf 22.52ºC erhöhen wird. Nachmittags erreichen wir dann den Höhepunkt mit 23.28ºC, bevor die Temperatur in der Nacht ein wenig abfällt und sich auf 22.9ºC einpendelt. Gefühlte Temperaturen Das sich verändernde Wetter wirkt sich bekanntlich auf unser Temperaturempfinden aus. Am Morgen werden wir eine gefühlte Temperatur von 20.62ºC haben. Im Laufe des Tages steigt diese auf 22.73ºC, erreicht am Nachmittag einen Höhepunkt von 23.62ºC und sinkt in der Nacht leicht auf angenehme 23.13ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein weiterer wichtiger Faktor für unser Wetter – und unser Wohlbefinden – ist der atmosphärische Druck, der heute bei einem Wert von 1011 hPa liegt und damit im Durchschnittsbereich. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%, was die Wolkendecke von 85% erklärt. Wie bereits erwähnt, wird der Wind heute mit einer Geschwindigkeit von 5.51 m/s aus 220º wehen, wobei wir Böen von bis zu 9.15 m/s erwarten können. Abschließend kann also sagen, dass es ein typischer Herbsttag in Cala Rajada wird: Wolkenverhangen, aber mit angenehmen Temperaturen und ohne Regen. Genießen Sie den Tag und halten Sie unseren Wetterbericht im Auge!