Ein neuer Tag bricht an in der wunderschönen Stadt Palma de Mallorca, und wir sind hier, um Ihnen das Wetter für den 3. Oktober 2024 zu präsentieren. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen vor. Obwohl die Sonne nicht in ihrer vollen Pracht scheinen wird, sorgt die milde Temperatur für eine angenehme Atmosphäre. Mit der Luftfeuchtigkeit und dem Wind, wird das Wetter auf Mallorca erfrischend sein, eine gewisse Herbstatmosphäre aufkommen lassen und die Küstenstadt in ein kühles Paradies verwandeln.

Temperaturen Die Temperaturen für den 3. Oktober 2024 werden sich in einem angenehmen Bereich bewegen. Mit einer Mindesttemperatur von 18,73ºC und einer Höchsttemperatur von 23,37ºC, wird es keinesfalls zu heiß oder zu kalt sein. Am Morgen erwarten wir 20,03ºC, während sich das Thermometer am Tag auf 22,58ºC, am Nachmittag auf 20,55ºC und in der Nacht auf 19,62ºC einpendeln wird. Gefühlte Temperaturen Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist es das "gefühlte" Wetter, das den Unterschied macht. Morgens werden Sie eine leichte Wärme von 20,28ºC spüren, während es tagsüber bei 22,04ºC bleibt. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 20,18ºC sinken und sich in der Nacht bei 19,26ºC stabilisieren. Trotz des leichten Regens, bietet das Wetter perfekte Bedingungen für Spaziergänge oder eine Tasse heißen Kaffee im Freien. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Um ein vollständiges Bild des Wetters am 3. Oktober 2024 zu bekommen, werfen wir einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Der Atmosphärendruck wird bei 1010 hPa liegen, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10.05m/s aus Richtung 336º wehen, mit Böen von bis zu 12,64m/s. Mit einer Bewölkung von 42% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, werden wir definitiv einen regnerischen, aber wunderschönen Tag erleben.