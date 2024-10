In unserer geliebten Stadt Sóller, im Herzen Mallorcas, erwartet uns am 3. Oktober ein Tag mit leichtem Regen. Das Wetter ist keineswegs kalt, die Temperaturen liegen zwischen 17,24°C und 22,47°C. Trotz des Regenschauers bleibt die Luftfeuchtigkeit mit einem Anteil von 49% in einem angenehmen Bereich, was unseren Tag angenehm und nicht allzu nass machen wird. Der aufkommende Wind wird die Wolkendecke auf 26% treiben, was ein eindrucksvolles Schauspiel am Himmel verspricht.

Die Temperaturen des Tages Beginnen wir unseren Tag mit einer Temperatur von 18,41°C am Morgen. Während sich der Tag erhitzt, klettern wir auf angenehme 21,06°C am Mittag, um dann am Nachmittag auf 19,5°C zurückzufallen. In den nächtlichen Stunden, umwickelt vom Sternenhimmel, werden wir eine Temperatur von 17,78°C haben. Wie fühlen sich die Temperaturen an? Obwohl wir die Temperaturen in Zahlen ausdrücken, ist das thermische Gefühl oft anders. Am Morgen fühlt sich die Temperatur mit 18,63°C etwas wärmer an. Gegen Mittag werden wir ein thermisches Gefühl von 20,5°C haben. Am Nachmittag sinkt das Gefühl auf 19,07°C und in der Nacht wird es bei 17,42°C liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, an dem der Atmosphärendruck bei 1010 hPa liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 49%, was für ein angenehmes Hautgefühl sorgt. Der Wind wird mit 7,08 m/s aus Richtung 51º wehen. Böen von bis zu 9,87 m/s werden erwartet, die das Blattwerk zum Rascheln bringen und die Wellen auf der nahe gelegenen Küste auftürmen lassen.