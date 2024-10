Ein leichter Regen wird den Herzschlag von Alcúdia am 3. Oktober 2024 beruhigen. Mit Temperaturen, die zwischen 18,48ºC und 24,07ºC schwanken, verspricht der Tag trotz der Niederschläge, eine angenehme Kombination aus erfrischender Brise und milden Herbsttemperaturen zu werden. Der Wind rauscht sanft durch die Straßen der Stadt mit einer Geschwindigkeit von 11,45 m/s und Böen bis zu 11,91 m/s, während die Wolkendecke 75% des Himmels abdeckt und die Regenwahrscheinlichkeit auf 100% steht.

Beobachtungen zu den Temperaturen

Die Tagesdämmerung beginnt in Alcúdia mit 18,84ºC, während das Thermometer im Laufe des Tages auf 21,09ºC steigt und zum Nachmittag ein Maximum von 21,59ºC erreicht. Den Abend wird die Stadt bei einer angenehmen Nachttemperatur von 19,74ºC ausklingen lassen.

Gefühlte Temperaturen ganz im Zeichen des Herbstes

Das thermische Gefühl, auch subjektive Temperatur genannt, ist ein wesentlicher Indikator dafür, wie wir das Wetter wirklich erleben. Am Morgen wird es mit 19ºC einem frischen Herbsttag gleichkommen. Über den Tag hinweg steigt diese gefühlte Temperatur auf 20,61ºC und erreicht nachmittags ihren Höhepunkt mit milden 21,29ºC. Das Thermometer zeigt nachts einen Rückgang auf 19,41ºC an, wodurch eine gemütliche Herbstnacht in Alcúdia versprochen wird.

Atmosphärische Bedingungen: Unter dem Einfluss des Regens

Der atmosphärische Druck für den 3. Oktober wird voraussichtlich bei 1010 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit erreicht eine moderate Rate von 52% und trägt damit zum Gefühl eines frischen Herbsttages bei. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit wird Alcúdia durch den Wind, der mit mäßiger Intensität aus Richtung 33º weht, von der leicht erfrischenden Brise profitieren.

Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und seien Sie bereit, die goldene Schönheit von Alcúdia zu genießen, wie sie durch den leichten Regen hindurch schimmert. Der Herbst zeigt uns einmal mehr sein verzauberndes Gesicht, das selbst bei grauem Himmel strahlt.