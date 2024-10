Bereiten Sie sich auf einen gemütlichen Tag am 3. Oktober 2024 in Cala Millor vor, liebe Leser. Es ist an der Zeit, den Sandbox-Modus des Strandlebens einzuschalten und den Atmosphärenzauber von Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Der himmlische Duft von frisch gefallenem Regen auf der Sonneninsel erzeugt eine Aura, die jedem Herzen Freude bereitet. Freuen Sie sich auf einen ruhigen Tag in Cala Millor mit erfrischendem, leichtem Regen bei milden Temperaturen, abgeschmeichelt von einer sanften Meeresbrise.

Temperaturverlauf: ein Setting für sanfte Gelassenheit Beginnen Sie Ihren Tag mit einer morgendlichen Temperatur von angenehmen 18,69°C, die sich im Laufe des Tages moderat zu 20,26°C erhöht. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 19,41°C, bevor der Abend wieder mit behaglichen 19,36°C auf sie wartet. Die minimale Temperatur liegt bei 18,36°C, während die maximale Temperatur auf 23,24°C klettert, was Ihrem Tag auf Mallorca eine sanfte Gelassenheit verleiht. Gefühlte Temperaturen: strahlende Weichheit Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Verlauf, der den Tag in ein strahlend weiches Licht taucht. Beginnen Sie Ihren Morgen mit 18,83°C, die am Tag auf 19,73°C ansteigen. Der Nachmittag bringt dann eine leicht spürbare Abkühlung mit 19,23°C und der Abend rundet den Tag mit angenehmen 19,05°C ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: eine melodische Shibui-Melodie Die natürlichen Elemente weben miteinander eine melodische Shibui-Melodie, die das Herz der Insel zum Klingen bringt. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsanteil von 53% wird die Umgebung von einer sanften Leichtigkeit durchzogen sein. Der Wind haucht der Szenerie Leben ein und sorgt mit einer Geschwindigkeit von 11,23 m/s und Böen von 12,92 m/s aus Richtung 19º für frische Luft und eine lebhafte Stimmung. Die Wolkendecke beträgt 62%, was für genügend Sonnenschein bei örtlichem, leichtem Regen sorgt. Versichern Sie sich, liebe Leser, dass Sie Ihren Regenschirm zur Hand haben, um das Malerische in vollen Zügen zu genießen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei vollen 100 %. Lassen Sie sich von dieser natürlichen Schönheit einlullen, während Sie die Köstlichkeiten von Mallorca an diesem speziellen Tag in Cala Millor genießen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag auf unserer traumhaften Insel.