Willkommen zu unserem Wetterbericht für Santanyí auf Mallorca für den 3. Oktober 2024. Ein leichter Regen wird voraussichtlich den Tag begleiten, doch trotz der feuchten Bedingungen bleibt es angenehm warm. Uns erwartet eine minimale Temperatur von 18.8ºC und eine maximale Temperatur von 23.67ºC im Laufe des Tages.

Die Temperaturen in Santanyí

Der Tag in Santanyí beginnt mit milden 19.85ºC am Morgen, mit einer erwarteten Tageshöchsttemperatur von 21.33ºC. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 19.55ºC ab und die Nacht bleibt mit 20.1ºC angenehm warm.

Das thermische Gefühl in Santanyí

Für diejenigen, die sich mehr auf das Gefühl der Temperatur verlassen, wird es sich morgens etwa wie 20.11ºC anfühlen. Tagsüber erleben wir ähnliche Bedingungen mit einem thermischen Gefühl von 20.88ºC, das sich am Nachmittag auf 19.36ºC leicht abschwächen wird. Die Nacht bringt dann eine gefühlte Temperatur von 19.81ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí

Die atmosphärischen Bedingungen in Santanyí sind für den 3. Oktober 2024 stabil mit einem vorhergesagten atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind wird mit 10.55m/s aus der 25º Richtung wehen, mit Böen bis zu 15.93m/s. Die Wolkendecke wird bei etwa 64% liegen, und im Laufe des Tages besteht eine 100%ige Chance auf Regen. Also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm!