An diesem 3. Oktober 2024 ist in Santa Ponsa ein leichter Regentag zu erwarten. Die Bewohner und Besucher dieses malerischen Teils von Mallorca müssen sich auf einen etwas kühleren Tag mit variabler Wolkendecke und 100% Regenwahrscheinlichkeit einstellen. Wie wir alle wissen, ist das Wetter auf Mallorca jedoch immer ein faszinierendes Schauspiel, selbst bei Regen.

Temperaturen des Tages

Die Mindesttemperatur beträgt 19,84ºC und die Höchsttemperatur wird 23,84ºC erreichen. Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von ca. 20,04ºC, die am Tag auf 22,46ºC steigt. Ein leichter Abfall am Nachmittag auf 20,92ºC und eine leichte nächtliche Abkühlung auf 20,82ºC sind zu erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Das Wetter kann manchmal trügerisch sein. Selbst bei einer gemessenen Temperatur kann es sich anders anfühlen. Am Morgen ist ein thermisches Gefühl von 20,27ºC zu erwarten, tagsüber steigt dies leicht auf 21,99ºC. Am Nachmittag werden Sie eine gefühlte Temperatur von 20,58ºC und in der Nacht eine Temperatur von 20,47ºC empfinden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturprognosen sollten wir die anderen atmosphärischen Bedingungen nicht vergessen. So beträgt der Atmosphärendruck etwa 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%. Der Wind wird mit 13,47m/s aus Richtung 344º wehen, mit Böen von bis zu 14,69m/s, was als moderater Wind betrachtet werden kann.

Vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie vorhaben, den Tag draußen zu verbringen, und genießen Sie dennoch die natürliche Schönheit, die Santa Ponsa auch bei Regen zu bieten hat.