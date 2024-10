In Cala Rajada steht den Bewohnern und Gästen am 03. Oktober 2024 ein Tag mit leichtem Regen bevor. Mit Temperaturen, die zwischen angenehm kühlen 18,77ºC und etwas mäßigeren 23,73ºC schwanken, dürften bei diesen Bedingungen allerdings weder Hitzewellen noch Kälteeinbrüche zu befürchten sein.

Unsere Temperatur-Prognose:

Im Tagesverlauf erwarten wir eine minimale Temperatur von 18.77ºC am Morgen, steigend auf einen Höhepunkt von 20.38ºC zur Mittagszeit. Nachmittags sollte die Temperatur dann auf 20.12ºC abfallen und schließlich eine Nachttemperatur von 19.81ºC erreichen.

Das wird das gefühlte Wetter sein:

Trotz der geringen Temperaturschwankungen könnte sich das Wetter anders anfühlen. Unserer Prognose zufolge wird das thermische Gefühl morgens bei etwa 19.06ºC liegen, am Tag auf 19.91ºC ansteigen, am Nachmittag auf 19.96ºC ansteigen und in der Nacht auf 19.57ºC sinken.

Schließlich noch einige technische Daten:

Der Atmosphärendruck wird bei etwa 1010 hPa liegen, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%. Es ist ein Wind von 13.29 m/s aus Richtung 22º zu erwarten, mit Böen von bis zu 12.88 m/s. Die Wolkendecke wird geschätzt bei etwa 64% liegen, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt konstant bei 100%.