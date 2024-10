Ein gemäßigter Tag erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller am 4. Oktober 2024. Die Wettervorhersage prognostiziert einen Tag mit leichtem Regen, milden Temperaturen und mäßigem Wind. Obwohl die Wolkendecke mit nur 15% eher gering ist, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 84%.

Temperaturen des Tages

Die Witterung in Sóller variiert im Laufe des Tages mit einer Mindesttemperatur von 16,89°C in der Früh und einer Höchsttemperatur von 22,49°C um die Mittagszeit. Am Nachmittag wird es auf rund 20,09°C abkühlen, während die Nachttemperaturen bei etwa 17,36°C liegen.

Gefühlte Temperaturen

Auch die gefühlten Temperaturen folgen diesem Muster. Am Morgen fühlt es sich an wie 16,84°C, tagsüber erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 21,9°C, am Nachmittag wird es sich anfühlen wie 19,93°C und in der Nacht wie 17,34°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf meteorologischer Ebene verzeichnet Sóller einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 48%. Wenn es um den Wind geht, können wir mäßige Böen erwarten. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,22m/s aus südsüdwestlicher Richtung (221º) wehen und in Böen eine Geschwindigkeit von bis zu 5,86 m/s erreichen.

Zusammengefasst: Ein leicht regnerischer, aber gemäßigter Tag erwartet Sie in Sóller. Vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm, aber genießen Sie auch die kühleren Temperaturen.