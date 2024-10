Gute Nachrichten für alle Romantiker und Enthusiasten eines gemütlichen Regenschirmspaziergangs: Der 4. Oktober 2024 verspricht in Alcúdia, Mallorca, einen Tag mit leichtem Regen zu werden. Mit einer beeindruckenden Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent dürfen wir uns bei Wolkendecken von 25 Prozent auf gut verteilte Regentropfen freuen.

Die Temperaturlage

Wer sich jetzt fragt, wie die Thermometer in der atemberaubenden Stadt Alcúdia an diesem Tag aussehen werden, hier die Details: Mit einem Spektrum von 18.5ºC bis 22.24ºC gestaltet sich der Tag angenehm mild. Am erfrischenden Morgen erwarten wir 18.5ºC, während die Temperaturen am Tag auf sommerliche 21.72ºC steigen. Am Nachmittag stabilisieren sich die Werte bei etwa 20.39ºC, bevor sie in der Nacht auf behagliche 19.35ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Natürlich betrachten wir als erfahrene Meteorologen nicht nur die nackten Zahlen - das Gefühltemperatur-Barometer spielt ebenso eine wichtige Rolle. Dies dürfte morgens bei etwa 18.36ºC liegen, während es tagsüber auf 21.51ºC klettert. Nachmittags spüren wir dann etwa eine Temperatur von 20.31ºC, während es nachts auf 19.17ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant ist auch der Blick auf die weiteren atmosphärischen Bedingungen: Der Luftdruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 60 Prozent. Und der Wind? Dieser weht mit 8.74m/s aus 103º und bringt in Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 9.88m/s mit sich. Alles in allem ein beeindruckendes Ensemble für die Wettermelodie dieses Tages.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 4. Oktober 2024 in Alcúdia einen reizvoll milden und leicht regnerischen Tag verspricht, der insbesondere jenen Freude bereiten dürfte, die die sanfteren Temperaturen des Spätsommers zu schätzen wissen.