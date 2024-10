Ein Hauch von Frische wird die Bewohner und Gäste von Cala Millor am 04. Oktober 2024 begleiten. Die wirklich malerische Küstenstadt Mallorcas erwartet leichtes Regenwetter, was ihr eine zusätzliche Dosis Charme verleiht. Die Temperaturen bleiben mild und angenehm, während der gewisse Hauch von Herbst in der Luft liegt. Beobachten Sie das leichte Tröpfeln, das das Meer berührt und lassen Sie sich von der Atmosphäre auf der Insel verzaubern.

Tagesverlauf der Temperaturen Wie steht es um die konkreten Werte, fragen Sie? Beginnen Sie Ihren Morgen mit erfrischenden 17.93ºC, eine wohlige Temperatur für einen leichten Spaziergang am Strand. Das Thermometer steigt bis Mittag auf 21.53ºC, ideal um in einem der gemütlichen Cafés der Stadt das lokale Leben zu genießen. Der Nachmittag bleibt mit etwa 19.77ºC weiter gemütlich, während sich die Nacht mit 19.79ºC genauso erfrischend gestaltet. Der Tag verzeichnet einen minimalen Wert von 17.88ºC und einen maximalen von 21.76ºC. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Werfen wir nun einen Blick auf die gefühlten Temperaturen für den Tag. Die Frische des Morgens bringt ein thermisches Gefühl von 17.84ºC mit sich. Tagsüber werden Sie eine gefühlte Temperatur von 21.31ºC erleben, gerade warm genug, um die zeitlose Schönheit Cala Millor zu entdecken. Der Nachmittag wird sich mit 19.66ºC ebenso gemütlich anfühlen und die Nacht bringt mit sich eine gefühlte Frische von 19.5ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 60%. Ein mildes Lüftchen weht durch die Straßen von Cala Millor, mit einer Windgeschwindigkeit von 7.83m/s, in Richtung 119º und Böen von bis zu 8.27m/s. Die Wolkendecke bleibt eher dünn mit nur 6% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei stolzen 89%. Die Bewohner und Besucher von Cala Millor können sich also auf einen angenehm frischen Tag mit einem Hauch von leisem Regen freuen, perfekt geeignet, um die stillere, ruhigere Seite dieser atemberaubenden Insel kennenzulernen.