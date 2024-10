Willkommen, liebe Leserinnen und Leser. Unser heutiges Wetterthema ist das traumhafte Mallorca, speziell Santa Ponsa, das uns am 4. Oktober 2024 mit angenehmen Temperaturen und einem leichten Regenschauer erfreut. Der Tag wird eine erfrischende Abwechslung bei einem Himmel, der mit 3% Wolken bedeckt ist und einer garantierten Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

Die Thermometerwerte des Tages

Die Temperaturen versprechen einen milden Tag trotz des leichten Regens. Die erwarteten Mindest- und Höchsttemperaturen werden bei 19.27ºC beziehungsweise 21.8ºC liegen. Es erwartet uns ein Morgen mit 19.6ºC, während die Temperatur mittags auf 21.55ºC ansteigt. Im Laufe des Nachmittags werden wir eine leichte Abkühlung auf 20.75ºC spüren und in der tiefen Nacht kommt das Thermometer auf sein Minimum von 19.27ºC.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen

Eine Sache ist die Temperatur, die das Thermometer anzeigt, und eine andere Sache ist, was wir tatsächlich fühlen. So wird die gefühlte Temperatur morgens bei etwa 19.57ºC liegen, tagsüber wird sie sich auf 21.2ºC erhöhen, am Nachmittag auf 20.66ºC absinken und in der Nacht werden wir ein Thermalgefühl von 19.18ºC erfahren.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Protagonisten

Nicht zu vernachlässigen sind die unsichtbaren Protagonisten unseres Wetters: der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Der atmosphärische Druck wird uns mit 1013 hPa stabil bleiben. Ein Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 55 lässt uns tief durchatmen. Einen Hauch von Seeluft bringt uns der Wind mit einer Geschwindigkeit von 6.16m/s aus der Richtung 308º, während Böen von bis zu 5.82m/s ihre Spitzen erreichen können.

Genießen Sie diesen erfrischenden Tag in Santa Ponsa, stärken Sie Ihre Geister mit der Frische des leichten Regens und der belebenden Luft. Bleiben Sie dabei sicher und gesund.