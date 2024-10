Herzlich willkommen zu unserer Wettervorhersage für Cala Rajada am 4. Oktober 2024. In dem idyllischen Hafenort auf Mallorca erwarten uns herbstliche Temperaturen und etwas Regengeplätscher. Wir hoffen, dass Sie ihren Schirm nicht vergessen, da wir eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% prognostizieren. Die Wolkendecke bleibt mit 3% allerdings eher gering.

Die Temperaturverteilung

Unsere Tagesminima und -maxima liegen zwischen gemäßigten 18.48ºC und 21.45ºC. Der kühle Morgen startet mit 18.48ºC und steigt auf 21.25ºC am Tag an. Mit dem Abschwinden der Sonne kühlt es sich am Nachmittag auf angenehme 19.82ºC ab. Die Nacht hält mit 20.13ºC noch wohlige Temperaturen für uns bereit.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Die gefühlten Temperaturen ähneln den tatsächlichen sehr. Mit 18.42ºC starten wir frisch in den Tag und erreichen ein Maximum von 21.05ºC während des Tages. In der Dämmerung liegt das Thermometer gefühlt bei 19.74ºC und kühlt sich auf 19.87ºC während der Nacht ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird 1013 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 62% im mäßigen Bereich. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.34m/s und Böen von bis zu 8.91m/s aus Richtung 114º.

Sogar im Oktober zeigt sich das mediterrane Klima Mallorcas von seiner milden Seite und das vielseitige Cala Rajada hält bei jedem Wetter eine Entdeckung bereit. Passen Sie Ihre Pläne an die Vorhersage an und lassen Sie sich den Tag durch keinen Regenschauer verderben. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Herbsttag in Cala Rajada!