Ein Tag voller malerischer Wolkenformationen erwartet Palma, der strahlenden Hauptstadt Mallorcas, am 5. Oktober 2024. Mit eher milden Temperaturen und geringer Regenwahrscheinlichkeit bietet der Tag ideale Bedingungen für Unternehmungen im Herbst. Das Wetter beeindruckt mit einem vielfältigen Konglomerat meteorologischer Komponenten: Von Temperaturen über gefühlte Temperaturen bis hin zu Luftdruck und Windgeschwindigkeit ist alles vertreten.

Temperaturfabrik: Vom Morgengrauen bis zum nächtlichen Flair

Der meteorologische Tanz beginnt am Morgen mit einer milden Brise und einer angenehmen Temperatur von 16ºC, die den Prolog für einen noch schöneren Tag darstellt. Die Temperatur klettert im weiteren Verlauf des Tages auf ein Maximum von 22.77ºC, bevor sie am Nachmittag auf immer noch angenehme 21.07ºC zurückgeht. Der Tag endet in einer sanften Ballettpose mit einer temperierten Nachttemperatur von 19.81ºC, die für einen angenehmen Schlaf sorgt.

Das Thermometer des Körpers: Gefühlte Temperaturen

Morgens fühlt sich die Luft mit 15.74ºC noch etwas frisch an. Tagsüber steigt das Thermometer auf 22.25ºC an und gewährt ein sommerliches Intermezzo im Herbst. Später sinken die gefühlten Temperaturen auf 20.75ºC ab und verwandeln den Nachmittag in eine milde Oase der Erholung. Die gefühlte Temperatur liegt in der Nacht bei gemütlichen 19.78ºC.

Der unsichtbare Dirigent: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die unsichtbaren Akteure des Tages, der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit, machen sich mit einem harmonischen Shuttlespiel bemerkbar. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1015 hPa und balanciert das hiesige Wetter perfekt aus. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 44%, was die herbstliche Frische unterstreicht. Der Wind zeigt sich sanft und gemäßigt, mit Geschwindigkeiten von 4.2 m/s und Böen von bis zu 3.97 m/s, wobei er aus südwestlicher Richtung weht (222º).

Auch wenn der Himmel zu 90% mit Wolken bedeckt ist, die Regenwahrscheinlichkeit ist null, womit die fehlende Sonneneinstrahlung mehr als ausgeglichen wird. Also nutzt die Chance auf einen herrlichen Herbsttag in Palma, und genießt die Vielfalt der lokalen Wetterkapriolen!