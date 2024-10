Die malerische Stadt Sóller erwartet an diesem 5. Oktober 2024 einen bemerkenswert milden Herbsttag, geprägt von einer dichten Wolkendecke. Die Wetterbedingungen weisen auf eine bewölkte Stimmung hin. Trotz diesen Wolkenschleiern wird keinerlei Regen erwartet. Die Temperaturen sind mild und angenehm - typisch für die Herbstperiode auf der schönen Insel Mallorca.

Temperaturen: Von frischen Morgenstunden zu einem angenehm warmen Tag

Mit einem erfrischenden und kühlen Hauch am Morgen beginnt der Tag in Sóller mit erwarteten 15.54ºC. Am Tag steigt das Thermometer auf behagliche 22.77ºC. Im Laufe des Nachmittags erwartet uns ein leichter Temperaturabfall auf 20.85ºC, bevor die Nacht mit milden 18.27ºC hereinbricht. Die Temperaturen schwanken also im Verlauf des Tages zwischen einem Minimum von 15.54ºC und einem Maximum von 23.2ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein bequemer Tag für Einheimische und Besucher

Die gefühlten Temperaturen an diesem Tag reflektieren die milden realen Temperaturen. Morgens spüren wir eine gefühlte Temperatur von 15.29ºC. Mit dem Fortschritt des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf angenehme 22.17ºC, gefolgt von einem Nachmittag mit 20.53ºC. Die Nacht erwartet uns mit einem wohligen Gefühl von 18.08ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Tag mit ausgezeichneten klimatischen Bedingungen

Die Umweltbedingungen sind erfreulich stabil. Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 41%. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.72m/s aus Richtung 277º und man kann gelegentlich Böen von 3.21m/s erwarten. Trotz der dichten Wolkendecke von 88% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% - ein perfekter Tag, um die Herbstschönheiten Sóllers zu genießen.