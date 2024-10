Liebe Leserinnen und Leser, wir widmeten uns heute dem Wetter in Alcúdia, Mallorcas beliebtem Reiseziel. Ob Sie vorhaben, durch die historische Altstadt zu schlendern, die beeindruckende Natur der Insel zu erkunden oder einfach einen ruhigen Tag am Strand zu verbringen, wir haben die aktuellsten Informationen zur Wetterlage, die Sie benötigen. Man erwartet bedeckten Himmel, aber machen Sie sich keine Sorgen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nur 9%. Die Wolkendecke liegt bei 98%, bietet also eine eher bedeckte Atmosphäre, unter der es aber trotzdem recht angenehm bleibt.

Temperaturen: Leichte Abkühlung in Sicht

Erwarten Sie für den 5. Oktober eine milde Brise in Alcúdia. Die maximale Temperatur liegt voraussichtlich bei eher gemäßigten 22.35ºC, während die nächtliche Mindesttemperatur auf immer noch angenehme 17.94ºC absinken wird. Die Tagesprognose zeigt uns morgens 17.98ºC, tagsüber weiterhin angenehme 21.75ºC, am Nachmittag 21.61ºC und in der Nacht eine leichte Abkühlung auf 19.99ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein angenehmes Gleichgewicht

Trotz der Bewölkung bleibt das thermische Gefühl erfreulich angenehm - ein wahrer Segen für alle, die die Herbsthitze meiden möchten. Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei 17.87ºC liegen, am Tag bei 21.34ºC, am Nachmittag bei 21.26ºC und in der Nacht bei 19.74ºC. Genießen Sie also den Tag im Freien, ohne die quälende Mittagshitze fürchten zu müssen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein sanfter Hauch von Herbst

Was die restlichen klimatischen Bedingungen betrifft, liegt der Atmosphärendruck bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 52%. Ein mildes, semi-feuchtes Klima erwartet Sie also! Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.46m/s in Richtung 118º und kann in Böen auf bis zu 4.62m/s ansteigen. Ein mäßiger Wind also, der Ihnen das berühmte mediterrane Haar zur Seite weht.

Also, packen Sie Ihre leichte Jacke ein und machen Sie sich bereit, einen herrlichen Tag in Alcúdia zu genießen! Bleiben Sie stets auf dem Laufenden über die neuesten Wetterinformationen, um Ihren Tag bestmöglich zu planen.