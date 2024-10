Willkommen zurück zu Ihrem vertrauten Wetterbericht. Heute möchten wir Ihnen einen Überblick über das Wetter am 5. Oktober 2024 in Cala Millor, einer der charmantesten Orte auf Mallorca, bieten. Der Himmel präsentiert sich heute bedeckt, doch das deutet auf einen angenehm milden Herbsttag hin. In der Tat, die Temperaturen und der mild-warme Wind sorgen für genau die richtige Herbststimmung.

Mittlere Temperaturen, die jeden Urlauber ansprechen Gemäß unseren Daten dürfen wir eine minimale Temperatur von 18,28ºC erwarten, wobei das Thermometer im Laufe des Tages höchstens 22,18ºC anzeigen wird. Morgen wird der Tag mit 18,41ºC beginnen und sich im Tagesverlauf auf 21,28ºC erwärmen. Am Nachmittag erwartet uns eine maximal mögliche Temperatur von 21,48ºC, während sie in der Nacht auf 19,8ºC zurückgehen wird. Klingt das nicht wie perfektes Herbstwetter? Das gefühlte Wetter: für Jedermann geeignet Die gefühlten Temperaturen entsprechen in der Regel nicht immer den tatsächlich gemessenen. Jedoch muss man in Cala Millor am 5. Oktober keine große Diskrepanz befürchten. Morgens dürfen wir uns auf 18,11ºC freuen, wobei die Tageszeit die gefühlte Temperatur auf 20,82ºC steigen lassen wird. Der Nachmittag bringt ein leichtes Ansteigen auf 21,09ºC mit sich, während die nächtliche Gefühlstemperatur bei 19,48ºC liegen wird. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Komponenten für das ideale Wetter Die zusätzlichen Wetterinformationen tragen zu unserem Gesamteindruck bei. Der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa und wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% begleitet. Im Laufe des Tages erwartet uns ein mäßiger Wind von 4,53 m/s in Richtung 138º, mit möglichen Böen bis zu 5,35 m/s. Die Wolkendecke liegt bei 92%, und die Aussicht auf Regen beträgt 19%. Ein ideales Wetter also, um Mallorca in vollen Zügen zu genießen!