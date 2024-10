Ein dichter Schirm aus Wolken hängt über Santanyí am 5. Oktober 2024 und hüllt die idyllische Stadt auf der Insel Mallorca in eine sanfte Elegie. Bei bewölkter Wetterlage reichen die Temperaturen von milden 17,36ºC bis zu gemäßigten 22,99ºC, was als überwiegend kühl eingestuft werden kann. Obwohl der Tag wolkenverhangen ist, bleibt das Thermometer ziemlich stabil, was die Aussichten auf einen angenehmen Tag birgt.

Verlauf der Temperaturen Die morgendlichen Stunden beginnen relativ erfrischend mit erwarteten 17,45ºC, ideal für einen frühen Spaziergang durch die charmante Altstadt. Die Tagestemperatur steigt auf rund 22,19ºC, wobei sich die Wärme des Tages langsam aufbaut. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 21,24ºC ab, ändert jedoch nicht gänzlich das Klima des Tages. In den Nachtstunden kühlt sich Santanyí auf 20,52ºC ab, was perfekt ist für diejenigen, die den Abend draußen verbringen möchten. Gefühlte Temperaturen Trotz der kühlen physischen Lesungen bleibt das thermische Gefühl über den Tag hinweg stabil. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 17,16ºC, obwohl die tatsächliche Temperatur leicht höher ist. Am Tag fühlt sich die Temperatur bei 21,69ºC etwas wärmer an, sinkt jedoch im Laufe des Nachmittags auf 20,88ºC und bleibt bis in die Nacht hinein bei etwa 20,25ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% ist eine gemäßigte Trockenheit zu spüren. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,48m/s aus Richtung 230º, ergänzt durch Böen von 5,1m/s. Trotz der 86% Wolkendecke besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, wodurch der Tag ganz im Zeichen der Wolken steht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 5. Oktober in Santanyí trotz der starken Bewölkung einen angenehmen Tag verspricht. Die Temperaturen sind angenehm mild und der Himmel bleibt trotz der Wolken verhangen trocken.