Ein typisches Herbstwetter in Santa Ponsa wird für den 5. Oktober 2024 erwartet. Der Himmel wird von einer beträchtlichen Wolkendecke bedeckt sein, jedoch werden sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Wolken bahnen. Trotz der 97%-igen Wolkendecke bleibt es trocken; die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Die Temperaturen und das allgemeine Wettergefühl machen diesen Tag angenehm, um die natürliche Schönheit Santa Ponsas zu erkunden.

Temperaturschwankungen

Eine milde Temperaturspanne zwischen 17.56ºC und 22.36ºC erwartet uns laut unserer Prognose. Der kühle Morgen startet bei 17.56ºC, steigt im Tagesverlauf auf 21.63ºC und bleibt auch am Nachmittag bei ca. 21.53ºC stabil. Für die Nacht zeigt sich die Temperatur mit 20.74ºC unverändert mild.

Gefühlte Temperaturen

Wer sich fragt, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, wird sich freuen zu hören, dass die gefühlten Temperaturen weitgehend den tatsächlichen Werten entsprechen. Morgens eröffnet der Tag mit einer gefühlten Temperatur von 17.28ºC, am Tag und am Nachmittag liegt sie bei 21.18ºC bzw. 21.31ºC und in der Nacht sinkt sie leicht auf 20.85ºC. Damit wird es ein eher gemäßigter Tag mit erfrischenden Bedingungen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein erheblich stabiler Atmosphärendruck von 1015 hPa begleitet von einer angemessenen Luftfeuchtigkeit von 51%, die für ein angenehmes Atmen sorgt. Der Wind ist beständig und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 3.76m/s und Böen bis zu 4.06m/s leicht aus der südlichen Richtung (191º). Ein idealer Tag, um einen Spaziergang am Meer zu genießen oder die bezaubernden Straßen von Santa Ponsa zu erkunden.

Abschließend lässt sich sagen, dass der 5. Oktober 2024 in Santa Ponsa einen angenehmen, ruhigen Tag mit Wolken - aber trocken - verspricht, und eine gute Gelegenheit sein könnte, sowohl die Innenstadt von Santa Ponsa als auch deren faszinierende Natur zu genießen.