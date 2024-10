Es sieht so aus, als würde der Himmel über Cala Rajada am 5. Oktober 2024 viele Herbstfreunde entzücken. Unsere geliebten Einheimischen und Besucher können einen leicht regnerischen Tag mit erfrischenden Temperaturen und einem meist bedeckten Himmel erwarten. Ein perfekter Tag, um in einem der gemütlichen Cafés am Hafen eine dampfende Tasse Kaffee zu genießen oder entlang der ruhigen, regennassen Straßen zu schlendern.

Temperaturen über den Tag Die Temperatur schwankt zuvorkommend über dem angenehmen Bereich und beginnt den Tag mit milden 19.02ºC. Sie steigt allmählich auf 21.21ºC um die Mittagszeit und erreicht ihren Höhepunkt am Nachmittag mit angemessenen 21.83ºC. Zum Ende des Tages zieht sie sich respektabel zu 20.19ºC zurück, warm genug für einen schönen Abendspaziergang am Hafen. Gefühlte Temperaturen Durch die sanften Herbstwinde und die begleitenden Niederschläge können die gefühlten Temperaturen etwas abweichen. Der Morgen beginnt mit kühleren 18.88ºC, steigt aber bis zum Mittag auf erneuernde 20.82ºC. Der Nachmittag bleibt ebenfalls mild mit 21.5ºC, und die Nacht kühlt sich auf behagliche 19.94ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Das Wechselspiel von Atmosphärendruck und Luftfeuchtigkeit hält den Tag interessant. Der Druck bleibt stabil bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 55% bleibt, was für ein angenehm frisches Gefühl sorgt. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.33 m/s aus Richtung 123º, mit Böen, die bis zu 5.89 m/s erreichen können. So mild er auch sein mag, er trägt zu der herbstlichen Stimmung des leicht regnerischen Tages bei. Der Tag bietet bei 91% Wolkendecke eine beeindruckende Kulisse, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 39%. Ein typischer Herbsttag auf Mallorca - erfrischend, erneuernd und einfach spektakulär in seiner Einfachheit.