Ein Blick auf den heutigen Wetterbericht zeigt, dass wir auf Palma, Mallorca einen Tag mit mäßiger Bewölkung erwarten können. In der charmanten Inselmetropole sind angenehme Temperaturen, frische Brisen und eine entspannte Atmosphäre vorprogrammiert. Während Sie den Tag auf dieser majestätischen Insel verbringen, sollten Sie die warmen Temperaturen von 20.62ºC bis 26.78ºC und die frische Brise im Hintergrund genießen.

Die vorhergesagten Temperaturen im Detail

Die voraussichtlichen Temperaturen variieren im Laufe des Tages. Der frühe Morgen startet mit angenehmen 21.12ºC, steigt jedoch bis Mittag auf bis zu 26.4ºC an. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 23.58ºC bevor die Temperaturen in den Abendstunden auf 22.16ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben angenehm: Morgens fühlt es sich an wie 21.72ºC, am Tag wie 26.4ºC, am Nachmittag wie 24.08ºC und in der Nacht erwartet uns ein erholsames Klima mit gefühlten 22.78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen beeinflussen auch andere Faktoren unser Wettererlebnis. Der atmosphärische Druck beträgt 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.12m/s und kommt aus Richtung 238º, es können Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 9.79m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt 34% und die Regenwahrscheinlichkeit ist heute bei 0. Das sind sehr gute Nachrichten für alle, die planen, den Tag draußen zu verbringen. Genießen Sie diesen wunderbaren Tag auf Mallorca!