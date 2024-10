Das Wetter in Sóller, einer kleinen Stadt im Herzen von Mallorca, wird am 06. Oktober 2024 überwiegend bewölkt sein. Mit Temperaturen zwischen 19.06ºC und 27.6ºC wird es ein gemäßigter Herbsttag sein. Am Morgen rechnen wir mit 19.83ºC, während die Temperaturen im Laufe des Tages auf 27.16ºC klettern. Am Nachmittag werden sie etwas auf 24.18ºC abfallen und in der Nacht werden sie sich bei 21.71ºC einpendeln.

Temperaturübersicht Die minimale Temperatur des Tages wird bei 19.06ºC liegen, während die maximale Temperatur auf bis zu 27.6ºC ansteigen wird. Die Differenz von fast 8,5ºC verspricht eine angemessene Vielseitigkeit und bietet die Möglichkeit, sowohl die warmen Strahlen der Vormittagssonne als auch die kühleren Schatten des Nachmittags voll auszukosten. Gefühlte Temperaturen Trotz der vorherrschenden Wetterlage werden sich die Temperaturen wie folgt anfühlen: Am Morgen wird es mit 20.35ºC etwas kühler sein, während es am Tag mit 27.7ºC spürbar wärmer wird. Der Nachmittag wird mit 24.27ºC ein etwas milderer Abschnitt sein, bevor die gefühlten Temperaturen in der Nacht auf 22.1ºC abfallen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt heute bei stabilen 1011 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, was für angenehme Bedingungen sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.52m/s aus Richtung 241º, wobei Böen von bis zu 9.7m/s erwartet werden. Trotz der 61%igen Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit für heute 0%. So bleibt es in Sóller unverändert schön, selbst wenn der Himmel ein wenig bedeckt ist. Denken Sie an Ihren Sonnenhut, denn auch bei bewölktem Himmel kann die Sonne stark sein!