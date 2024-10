Wie gewohnt präsentieren wir Ihnen den aktuellen Wetterbericht für Cala Millor. Heute erwartet uns ein mäßig bewölkter Tag, aber ansonsten sind die Bedingungen ideal für alle, die unter freiem Himmel Pläne haben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 20°C in den kühleren Morgenstunden und bis zu fast 26°C in den wärmeren Tagesstunden. Wir können daher mit einem freundlichen und milden Oktobertag rechnen.

Die Temperaturverteilung im Laufe des Tages

Heute können wir äußerst angenehme Temperaturen über den gesamten Tag verteilt erwarten. Der Morgen startet frisch mit ca. 20.52°C, die sich bis zum Mittag auf bis zu 25.92°C erhöhen. Nach dem Höhepunkt der Tagestemperatur, kühlt es sich bis zum Nachmittag auf etwa 23.89°C ab und bis in die Nacht hinein weiter auf ca. 22°C ab.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der mäßigen Bewölkung, sollten wir uns heute auf relativ hohe gefühlte Temperaturen einstellen. Die thermischen Empfindungen werden voraussichtlich den gesamten Tag über leicht über den tatsächlichen Temperaturen liegen. So kann es morgens bereits nach 20.95°C anfühlen und wir könnten mittags gefühlt bis zu 26.19°C erleben. Auch gegen Nachmittag und in die Nacht hinein dürfte es mit ca. 24.21°C und 22.55°C jeweils etwas wärmer anfühlen, als es real ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum atmosphärischen Druck: Heute verzeichnet die Messstation einen Wert von 1010 hPa, was in der normalen Range liegt und keine Auffälligkeiten zeigt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62 % und liefert damit optimale Bedingungen für einen angenehm milden Herbsttag. Windtechnisch weht uns eine frische Brise mit einer Geschwindigkeit von 6.99m/s aus Richtung 225º entgegen, wobei wir uns auf Böen von bis zu 10.84m/s einstellen müssen. Die Wolkendecke bleibt mit 28% relativ gering und es wird erfreulicherweise kein Regen erwartet.

Genießen Sie also diesen erholsamen und angenehm milden Herbsttag in Cala Millor und halten Sie uns für weitere Wetteraktualisierungen in den kommenden Tagen und Wochen im Auge!