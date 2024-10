Der Tag in Santa Ponsa begrüßt uns mit einer mäßig bewölkten Wetterlage. Auf unseren Wegen müssen wir uns keine Sorgen über plötzliche Regenschauer machen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei erfreulichen 0 Prozent. Lassen Sie uns nun einen detaillierteren Blick auf die Aspekte Temperatur, gefühlte Temperatur sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit werfen.

Ein genauer Blick auf die Temperaturen

Der heutige Tag in Santa Ponsa wird von recht milden Temperaturen bestimmt. Die kühle Brise am Morgen bietet mit einer erwarteten Temperatur von 21.85ºC einen frischen Start in den Tag. Im Verlauf des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 25.11ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 23.37ºC absinkt. Die Nächte präsentieren sich mit einer Mindesttemperatur von 22.57ºC von ihrer milden Seite.

So wird sich das Wetter anfühlen

Die gefühlten Temperaturen in Santa Ponsa weichen nur geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen ab. Morgens liegt das Thermometer zwar bei 21.85ºC, doch es wird sich rund 0.6 Grad wärmer bei 22.47ºC anfühlen. Am Tag und Nachmittag ist die Diskrepanz zwischen gemessener und gefühlter Temperatur etwas größer - mit gefühlten 25.45ºC am Tag und 23.96ºC am Nachmittag. Die Nacht wird sich mit 23.23ºC angenehm mild anfühlen.

Ein Überblick über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt solide 1011 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68 Prozent, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind zeigt sich von seiner moderaten Seite und weht mit einer Geschwindigkeit von 5.33m/s in Richtung 235º. Seien Sie jedoch auf Böen von bis zu 8.96m/s vorbereitet – eine leichte Jacke oder ein Schal können hilfreich sein.