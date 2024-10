Die traumhafte Ortschaft Cala Rajada auf Mallorca präsentiert sich an diesem 6. Oktober 2024 mit angenehm warmen Temperaturen und nur wenigen Wolken am Himmel. Trotz der Herbstsaison dürfen wir uns also auf ein sonniges Tagesbild freuen. Wer den Tag im Freien verbringen möchte, kann dies mit großer Wahrscheinlichkeit trocken tun, denn der Wettergott scheint uns wohlgesonnen und lässt keinen Regen auf Cala Rajada prasseln.

Die Messungen der Temperaturen Die Wettervorhersage für Cala Rajada zeigt ein freundliches Bild: Mit einer minimalen Temperatur von 20.74ºC und einer maximalen Temperatur von 26.28ºC sind recht sommerliche Werte zu erwarten. Der Morgen startet mit milden 20.91ºC, im Tagesverlauf klettert das Thermometer auf 26.28ºC hoch und am Nachmittag kühlt es sich auf 24.62ºC ab. In der Nacht können Sie sich auf angenehme 22.56ºC einstellen. Die gefühlten Temperaturen Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen eine überaus wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung. Morgens fühlt sich die Luft mit 21.35ºC etwas wärmer als sie tatsächlich ist. Tagsüber entspricht das gefühlte Temperaturerlebnis den gemessenen 26.28ºC. Nachmittags liegt die gefühlte Temperatur bei 24.89ºC und nachts bei 23.12ºC. Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1010 hPa, was einen stabilen Wetterzustand verspricht. Mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 62% können wir von einer ausgetrockneten Luft sprechen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.7m/s in Richtung 225º. Windböen können mit Geschwindigkeiten von bis zu 10.71m/s auftreten. Trotz der Böen bietet der Tag insgesamt angenehme Bedingungen, um die Schönheit von Cala Rajada zu erkunden. Abschließend ist zu sagen: Der Himmel über Cala Rajada zeigt sich am 6. Oktober mit nur 22% Bewölkung. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei Null. Perfekter könnte das Wetter kaum sein, um die malerische Umgebung zu genießen und unvergessliche Momente zu erleben.