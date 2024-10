Guten Tag meine lieben Leserinnen und Leser. Der heutige Tag begrüßt uns mit dichten Wolken, die den Himmel über Palma, Mallorca bedecken. Obwohl die Wolkendecke 100% beträgt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 12% relativ niedrig. Das Wetter zeigt sich also von seiner launischen Seite, doch machen wir es uns gemütlich und tauchen tiefer in die Details der heutigen Wettervorhersage ein.

Die Temperaturen: Vom Morgen bis in die Nacht

Die Temperaturentwicklung wird voraussichtlich ein mildes Spektrum zwischen frühsommerlichen und herbstlichen Werten zeigen. Die morgendlichen Temperaturen beginnen bei angenehmen 21.47°C und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 26.75°C an. Im Laufe des Nachmittags können wir mit einem leichten Abkühlungsprozess auf 24.41°C rechnen, während die Nacht uns wieder auf etwas frischere 22.67°C bringt. Die Minimaltemperatur beträgt dabei 21.39°C und der Höchstwert siedelt bei 27.44°C.

Das gefühlte Temperaturerlebnis tagsüber

Die Wärmeempfindung, die das menschliche Körpergefühl uns vermittelt, variiert manchmal von den tatsächlichen Temperaturen, die von Thermometern gemessen werden. Heute Morgen könnten wir uns bei gefühlten 22°C tatsächlich etwas wärmer fühlen. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur dann auf 27.53°C im Einklang mit der realen Temperatur. Am Nachmittag könnten wir eine gefühlte Temperatur von 24.73°C erleben, und in der Nacht wird es dann mit 23.16°C vermutlich wärmer fühlen als die gemessene Temperatur uns suggeriert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Winddetails

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so liegt er heute bei 1009 hPa, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56%, was einen trockenen bis mild feuchten Tag erahnen lässt. Ein frischer Wind kommt uns mit einer Geschwindigkeit von 6.48 m/s entgegen und bringt vereinzelt Böen von 10.18 m/s mit sich. Der Wind weht dabei aus Richtung 146°, was für Meteorologen in etwa einer süd-südöstlichen Windrichtung entspricht.

Obwohl das Wetter etwas unstetig erscheint, wird es uns doch einen angenehmen Tag bescheren. Denken Sie immer daran, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden und genießen Sie Ihren Tag in Palma, Mallorca!