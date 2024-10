Sie planen Ihren Tag in Alcúdia am 7. Oktober 2024 und benötigen eine präzise Wettervorschau? Ihre Suche endet hier. In Alcúdia erwartet Sie eine Atmosphäre, geprägt von gemäßigten Temperaturen, variablen Winden und einem Himmel voller Wolken, die das mystische Landschaftsbild dieser charmanten mallorquinischen Stadt unterstreichen.

Unsere beobachteten Temperaturbereiche: ein Muster der Mäßigung Beginnen Sie den Tag mit einer milden Morgenbrise bei erwarteten 22.5ºC, steigen wir am Tag auf das Maximum von 28.41ºC, gefolgt von einer leicht erfrischenden Brise am Nachmittag mit 25.21ºC. Ab den späten Abendstunden ebbt die Hitze ab und wir erwarten eine angenehme Nachttemperatur von 23.67ºC. Bedecken Sie sich nachts ausreichend, um die Kühle zu bekämpfen. Das Thermometer schwankt mäßig mit einem minimalen Wert von 22.31ºC und einem spürbaren Höchstwert von 28.63ºC. Gefühlte Temperaturen: einfach ein unbeschreiblicher Genuss Nicht zu vergessen ist das thermische Gefühl, das letztlich unsere Wahrnehmung bestimmt. Morgens fühlt es sich mit 22.79ºC fast gleich wie die tatsächliche Temperatur an. Ein Anstieg auf 28.63ºC am Tag signalisiert eine Beachtung der hohen UV-Strahlung, während der Nachmittag mit 25.46ºC eine subtile Abkühlung verspricht. Die Nacht bringt uns schließlich auf ein behagliches thermisches Gefühl von 23.97ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Parameter, die eine gesunde Umgebung definieren Verfolgen Sie die äußerlichen Bedingungen und kleiden Sie sich dementsprechend. Mit einem gemessenen atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einem durchschnittlichen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 47 kreiert Alcúdia eine milde, aber keineswegs drückende Atmosphäre. Hinzu kommen lebendige Winde mit einer Geschwindigkeit von 8.07m/s aus der Richtung 176º und Böen von bis zu 10.4m/s, die die Wolken beherrschen, die den gesamten Himmel bedecken. Trotz der dichten Wolkenbildung liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei lediglich 9%, was Alcúdia zu einem markanten Ort für Ihre Outdoor-Aktivitäten macht.