An diesem 7. Oktober 2024 ziehen dicke Wolken über dem malerischen Städtchen Cala Millor auf, doch Sie sollten sich nicht beirren lassen. Das Wolken-Wetter ist angesagt, doch bleibt der Regenschirm mit Sicherheit geschlossen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null.

Temperaturszenario

Die Temperaturen werden angenehm mild bis warm sein. Mit einer minimalen Temperatur von 21,38ºC und einer maximalen Temperatur von 24,8ºC behält Cala Millor seinen Charme als ein angenehmes Urlaubsziel auch in der Mitte des Oktobers. Ganz konkret erwarten wir am Morgen um die 21,39ºC. Der Tag wird uns bei maximal 24,8ºC verwöhnen und am Nachmittag leicht auf 23,3ºC sinken. Die Nacht wird mit milden 23,17ºC uns den angenehmen Schlaf garantieren.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächliche Temperatur ist das eine, doch was wirklich zählt, ist die gefühlte Temperatur und diese verspricht auch einen angenehmen Tag. In der Früh können Sie sich auf 21,86ºC freuen. Tagsüber werden Sie den warmen Körper bei 25,06ºC genießen. Der Nachmittag bringt angenehme 23,72ºC während die Nacht mit 23,63ºC abrundet und das Bett kuschelig warm bleibt.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Nicht zuletzt interessieren wir uns für den Luftdruck und diesen prognostizieren wir auf 1010 hPa. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent sorgt für eine frische Brise. Spricht man von frischer Brise, darf der Wind nicht vergessen werden. Mit einer Geschwindigkeit von 6,57m/s weht er aus der Richtung 176º und kann in Böen bis zu 11,37m/s erreichen. Trüb wird das Wetter durch die vollständige Wolkendecke, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0.

Insgesamt lässt die Wettervorhersage für Cala Millor auf Mallorca einen angenehmen Tag erwarten, selbst wenn der Himmel mit Wolken verhangen sein wird. So lassen sich, auch bei Wolken, alle Annehmlichkeiten dieser zauberhaften Mittelmeerdestination genießen.