Wir begrüßen Sie zu unserer detaillierten Wettervorhersage für Port d'Andratx auf Mallorca. Trotz des bevorstehenden Herbstes lässt uns das Wetter auf der Insel nicht im Stich. Die Prognose für den 7. Oktober 2024 zeigt uns, dass wir angenehme Temperaturen und eine wolkenbedeckte Atmosphäre erwarten können, die der Landschaft einen besonderen, gemütlichen Charme verleihen.

Die überraschend angenehmen Temperaturen

Betrachten wir die Temperaturen genauer, so zeigt sich ein erwartetes Minimum von 22,79ºC und ein Maximum von 24,56ºC. Am Morgen erwarten wir 22,79ºC, im Laufe des Tages 24,39ºC, am Nachmittag 23,93ºC und in der Nacht kühlt es leicht auf 23,57ºC ab. Somit zeigt sich Mallorca weiterhin von seiner warmen Seite.

Ein Spaziergang bei angenehmen Gefühlstemperaturen

Für den ganzen Tag über prognostizieren wir gute Gefühlstemperaturen. Morgens erwarten wir bereits 23,42ºC. Damit starten wir bereits mit einer angenehmen Wärme in den Tag. Dieser Trend setzt sich fort mit 24,84ºC tagsüber, 24,47ºC am Nachmittag und endet in einer milden Nacht bei gefühlten 24,20ºC. Perfekt für einen Spaziergang entlang der malerischen Küste von Port d'Andratx.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 7,44m/s mit Böen von bis zu 11,11m/s aus Richtung 132º. Eine perfekte Brise für eine Fahrt auf offener See.

Trotz der 100% Wolkendecke rechnen wir mit keinen Niederschlägen. Damit bleibt es nicht nur trocken, aber auch ein wenig mystisch mit den vielen Wolken am Himmel.

An diesem Tag liefert Port d'Andratx ein malerisches Wetterbild. Unterschätzen Sie also nicht die Wende des Herbstes und nutzen Sie diese milden Tage, um dieses traumhafte Fleckchen Erde zu genießen.