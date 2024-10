Das Wetter in Cala Rajada zeigt sich heute, am 7. Oktober 2024, von seiner wolkenverhangenen Seite. Dennoch ist keine Regen zu erwarten, trotz höchstem Wolkendeckungsgrad. Ungeachtet der Bewölkung liegt die Temperatur in einem milden Bereich mit einem Minimum von 21,84 °C und einem Höchstmaß von 25,28 °C.

Abwechslungsreiche Temperaturen im Tagesverlauf

Die heutige Temperatur in Cala Rajada entwickelt sich vielseitig über den Tag hinweg. Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 21,84°C. Im weiteren Tagesverlauf steigt das Thermometer bis zu 25,28 °C am Mittag an. Der Nachmittag bietet dann mit 23,64 °C eine etwas gemäßigtere Temperatur. Die Nacht schließt den Tag mit einer kaum veränderten Temperatur von 23,48 °C ab.

Gefühlte Temperaturen - komfortabel und konstant

Die gefühlten Temperaturen weichen hier in Cala Rajada nur geringfügig von den real gemessenen Werten ab. Uns erwartet heute Morgen eine gefühlte Temperatur von 22,3 °C. Am Tag fühlt es sich mit 25,56 °C angenehm warm an. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 24,07 °C. Und auch die Nacht bleibt uns mit 23,97 °C konstant komfortabel.

Atmosphärische Details: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die Wettercharakteristik in Cala Rajada wird durch einen Atmosphärendruck von 1009 hPa definiert, welcher in Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% ein typisches Herbstszenario darstellt. Interessanterweise erwarten wir trotz der starken Bewölkung keinen Regen. Der Wind weht dabei mit einer Geschwindigkeit von 7,29 m/s aus Richtung 169º, wobei es Böen von bis zu 12,18 m/s gibt.