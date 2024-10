Bei dem Gedanken an Mallorca, stellen sich bei uns automatisch Bilder von strahlendem Sonnenschein und warmen Sandstränden ein. Doch auch das Wetter auf unserer geliebten Insel hat seine Wechsel und Nuancen. Und wie der Herbst in jeder Region seinen Charme hat, erreichen uns nun Nachrichten von einem "mäßigen Regen" in Palma, der Hauptstadt der Insel. Allerdings machen milde Temperaturen und eine hohe Wahrscheinlichkeit für Sonnenstrahlen die Erfrischung zu einem angenehmen Ereignis.

Ein Blick auf die Temperaturen Die Temperaturspanne für den 08. Oktober 2024 ist definitiv herbstlich. Wir beginnen den Morgen bei behaglichen 20.96°C, die Höchsttemperatur erreicht im Laufe des Tages 23.62°C. Im späteren Nachmittag sinken die Temperaturen auf mäßige 21.78°C und erreichen zur Nacht hin wieder annähernd 21.6°C. Insgesamt liegen die Temperaturen zwischen minimalen 20.05°C und maximalen 23.62°C. Gefühlte Temperaturen und Komfort Nun, wir wissen alle, dass die gemessene Temperatur und das, was wir tatsächlich fühlen, manchmal weit auseinander liegen. Wie steht es also um die gefühlten Temperaturen? Am Morgen beginnen Sie Ihren Tag mit gefühlten 21.23°C. Tagsüber werden Sie angenehme 23.47°C wahrnehmen, während die gefühlte Temperatur am Nachmittag bei etwa 21.58°C liegt. Zur Nacht hin werden Sie etwa 21.75°C fühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch in Bezug auf andere Wetterfaktoren bietet dieser Tag ganz eigene Charakteristiken. Mit einem Atmosphärendruck von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 55% ist es ein ziemlich ausgewogener Tag. Aber stellen Sie sich auf eine steife Brise ein: Der Wind wird ungefähr aus Richtung 263° wehen und dabei Geschwindigkeiten von 9.62 m/s erreichen. In Böen werden sogar 11.8 m/s erwartet. Dazu gibt es mäßigen Regen, jedoch könnte uns das klare, azurblaue Himmelbild beibehalten bleiben, da die Wolkendecke nur 13% beträgt. Sie sehen also: Ein bisschen Regen kann der Schönheit von Palma keinen Abbruch tun. Entscheiden Sie dennoch weise, ob Sie sich für eine Museumsbesichtigung oder eine Region mit weniger Niederschlag entscheiden. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Herbst auf Mallorca!