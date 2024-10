Heute berichten wir über die Wetterbedingungen im wunderschönen Sóller auf Mallorca. Wir können mit Sicherheit sagen, dass trotz des mäßigen Regens die Temperaturen gemäßigt bleiben werden. Bleiben Sie dran, wenn Sie mehr über das Wetter in Sóller, einschließlich Mindest-, Höchst- und gefühlten Temperaturen sowie Informationen über Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind wissen möchten.

Temperaturüberblick

In Bezug auf die faktischen Temperaturen beginnt der Tag mit milden 20.17ºC am Morgen. Tagsüber wird es mit 22.47ºC etwas wärmer sein, am Nachmittag jedoch wieder etwas abkühlen und 20ºC erreichen. In der Nacht wird es nur geringfügig kühler sein mit etwa 19.8ºC. Das Minimum an diesem Tag wird laut Vorhersage bei 18.86ºC liegen und das Maximum bei warmen 22.47ºC.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so werden sie morgens etwas über der tatsächlichen Temperatur liegen, bei ungefähr 20.44ºC. Tagsüber wird die gefühlte Temperatur etwas unter der tatsächlichen Temperatur liegen, bei etwa 22.39ºC. Am Nachmittag wird es etwas kälter sein, mit einem gefühlten Wert von 19.67ºC. Nachts wird die gefühlte Temperatur etwas über der tatsächlichen Temperatur liegen, bei etwa 19.85ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Neben der Temperatur, sind natürlich auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit von großer Bedeutung. Der Atmosphärendruck wird bei ungefähr 1009 hPa liegen und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 62. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von ca. 6.36m/s aus Richtung 263º wehen, mit Böen von bis zu 9.3m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 22% relativ dünn, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit mit 100% angegeben wird. Dies deutet auf mäßigen Regen hin, der den Tag über bestehen bleibt.