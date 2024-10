Das Wetter auf Mallorca kann im Oktober sehr verschiedenartig sein. Diese Regel gilt auch für unseren beliebten Urlaubsort, Cala Millor. Heute kündigt sich leichter Regen an, doch das geht Hand in Hand mit milden Temperaturen und einer frischen Brise. Wir Ratschläge für Sie haben, halten Sie Ihre Regenschirme griffbereit und genießen Sie die angenehmen Herbsttemperaturen.

Die Thermometerwerte des Tages

Nach einem noch kühlen Morgen bei 21.17ºC steigt die Temperatur bis zum Mittag auf angenehme 23.65ºC, bevor sie am Nachmittag auf 22.32ºC fällt. Wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, bleibt uns eine angenehme Nacht bei 21.56ºC erhalten. Mit einer minimalen Temperatur von 20.91ºC und maximalen Tageshöhepunkt bei 24.05ºC ist der Tag darauf ausgelegt, sanft und mild zu sein.

Die Gefühlstemperaturen am heutigen Tag

Die Thermometerwerte sind allerdings nicht alles. Die empirische Thermodynamik gibt uns auch das sogenannte thermische Gefühl, welches die gefühlte Temperatur auf der menschlichen Haut berücksichtigt. Wir starten bei 21.43ºC am Morgen, um einen gefühlten Tageshöhepunkt bei 23.48ºC zu erleben. Am Nachmittag fühlen sich 21.99ºC tatsächlich sehr angenehm an, bevor wir die Nacht mit einem erfrischenden 21.49ºC enden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Atmosphärendruck über Cala Millor liegt bei 1008 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt. Obwohl der Regen Unsicherheit in die Luft bringt, hält die Inselbrise uns frisch mit einer Geschwindigkeit von 10.4m/s in Richtung 228º. Mit Böen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16.54m/s erreichen können, lässt der Wind uns ein Lied der Jahreszeiten hören.

Aufgrund der 44%igen Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, können wir uns auf einen leicht verregneten Tag gefasst machen. Lassen Sie sich dadurch jedoch nicht die Laune verderben! Machen Sie es sich mit einem guten Buch gemütlich oder genießen Sie einen Spaziergang in der milden Luft, denn die Natur bringt uns einen sanften Regentag auf Mallorca.