Die Bewohner von Port d'Andratx sollten sich auf mäßigen Regen einstellen, da das Wetter am 8. Oktober 2024 durchaus feucht und etwas kühler wird. Die Temperaturen schwanken zwischen einem Minimum von 20.3ºC und einem Maximum von 23.75ºC. Morgenstunden werden mit einem angenehmen 21.11ºC erwartet, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages leicht auf 22.36ºC an, erreichen nachmittags ihren Höhepunkt mit 23.03ºC und lassen nachts kaum nach mit 22.83ºC. Die stetigen Temperaturen könnten durch den mäßigen Regen jedoch weniger stark wahrgenommen werden.

Details zu den Temperaturen

Beginnend mit angenehmen 21.11ºC in den frühen Morgenstunden, klettert das Quecksilber abermals auf bis zu 22.36ºC am Mittag. Nachmittags können wir einen Höchstwert von 23.03ºC verzeichnen, bevor sich die Temperatur nachts kaum abbremst und auf 22.83ºC hält.

Gefühlte Temperaturen

Das gefühlte Thermometer kann jedoch anders ausfallen. Morgens werden wir ein gefühltes Maß von 21.42ºC auf dem Radar sehen, tagsüber 22.3ºC, nachmittags 23.11ºC und in den Abendstunden 23.02ºC. Der gefühlte Temperaturunterschied resultiert aus der Kombination von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windstärke.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Meteorologen haben zudem einen Atmosphärendruck von 1010 hPa festgestellt. Mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 63% bleibt es eher trocken. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.15m/s aus Richtung 263º und Böen können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 13.51m/s erreichen.

Last but not least ist ein mäßiger Regen zu erwarten, da die Regenwahrscheinlichkeit 100% beträgt. Der Himmel ist mit einer Wolkendecke zu 29% verhangen, was eine gute Balance zwischen bewölktem Himmel und sonnigen Abschnitten versprechen könnte. Trotz des Wetterwechsels wünschen wir einen angenehmen Tag in Port d'Andratx.