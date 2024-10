Die malerische Küstenstadt Santa Ponsa auf der traumhaften Insel Mallorca rüstet sich heute für einen idyllischen Tag mit leichtem Regen. Für den heutigen 8. Oktober 2024 zeichnet sich in der südwestlichen Ecke Mallorcas ein klimatisches Gemälde mit milden Temperaturen ab. Die Prognose verspricht sanften Regen, der die exotische Schönheit der Insel noch hervorheben wird.

Temperaturüberblick für den Tag

Die Temperaturen in Santa Ponsa zeigen heute ein angenehm mildes Profil. Mit einer minimalen Temperatur von 20.28ºC und einer maximalen von 23.16ºC, bietet der Tag eher gemäßigte Bedingungen, ideal zum Entspannen und dem sanften Plätschern des Regens zuzuhören. Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen von ca. 20.81ºC, steigt auf 22.78ºC am Tage an und kühlt am Nachmittag auf 22.47ºC ab bevor er sich auf eine nächtliche Temperatur von 22.2ºC einstellt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen bleiben im angenehmen Mittelwert. Morgens erleben wir eine gefühlte Temperatur von etwa 21.11ºC, die sich gegen Mittag auf 22.63ºC erhöht. Der Nachmittag schlägt mit 22.44ºC zu Buche und endet schließlich mit milden 22.38ºC in der Nacht. Somit kann der Tag genossen werden, ohne dass die Hitze zu stark wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1010 hPa, was ein typischer Wert für das lokale Klima bedeutet. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 58%. Der Wind wird mit durchschnittlich 10.98m/s aus Richtung 266º wehen, mit Spitzenböen von 12.85m/s. Zusammen mit einer Wolkendecke von nur 19% und der vorhergesagten Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist der heutige Tag ein perfekter Tag, um das gemäßigte Wetter in Santa Ponsa zu genießen.