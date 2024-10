Wetterprognosen sind entscheidend, um perfekte Ferientage auf Mallorca zu planen. Wenn Sie am 8. Oktober in Cala Rajada sind, lesen Sie vor Ihrer Abreise diesen Bericht, um ein klares Bild von dem zu bekommen, was Sie erwartet. Mit einer Gesamtregenwahrscheinlichkeit von 100%, wird mäßiger Regen erwartet. Machen Sie sich also auf nasses Wetter gefasst. Trotz des Regens erwarten wir angenehme Temperaturen zwischen 21.11ºC am frühen Morgen und 24.37ºC am Höhepunkt des Tages. Insgesamt stehen uns definitiv milde Herbsttemperaturen bevor in Cala Rajada.

Die Temperaturen im Detail Die Temperaturverteilung über den Tag zeigt eine angenehme Wärme. Der Morgen beginnt bei 21.11ºC, steigt dann auf 23.69ºC am Tag an, kühlt am Nachmittag etwas auf 23ºC ab und endet bei einer nächtlichen Temperatur von 21.98ºC. Trotz des regnerischen Wetters halten die Temperaturen also ein angenehmes Niveau. Gefühlte Temperaturen Neben den tatsächlichen Temperaturen spielt das thermische Gefühl eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Morgens wird es sich etwa wie 21.47ºC anfühlen, am Tag dann wie 23.63ºC, am Nachmittag rund 22.77ºC und in der Nacht nahezu unverändert zu den tatsächlichen Temperaturen bei 21.96ºC. Beachten Sie, dass das thermische Gefühl die Temperatur ist, die der menschliche Körper fühlt und sie kann von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen werden durch einen Druck von 1008 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 58% bestimmt, die beide innerhalb der durchschnittlichen Werte für diese Jahreszeit liegen. Der Wind wird mit einer Stärke von 10.52m/s aus Richtung 225º wehen und in Böen können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 17.03m/s erreicht werden. Trotz des mäßigen Regens ist die Wolkendecke mit 43% relativ gering, was auf vereinzelte Aufhellungen hoffen lässt.