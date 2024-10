Heute treten wir in den Herbst auf der wunderschönen Insel Mallorca im buntesten Stil ein. Das Wetter in Palma serviert uns eine Palette von variierenden Temperaturen, die zusammen mit einer angenehm kühlen Meeresbrise und dem dramatisch-dynamischem wolkenverhangenen Himmelsbild alles bieten, was man von einem Oktober auf Mallorca erwartet. Von den erfrischenden Morgen bis zu den angenehmen Nächten bietet der Tag verschiedene Genuss-Schattierungen.

Ein Blick auf die Temperaturen

In Palma starten wir in den Tag mit angenehmen 21,26ºC am Morgen, die in die robusten 23,98ºC am Tag übergehen. Gegen Nachmittag bietet das Thermometer leichte Erholung mit 22,12ºC, während in der Nacht angenehme 21,84ºC vorherrschen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Temperaturen variieren können, und auf Mallorca kann man deutlich zwischen den Mindesttemperaturen von 20,96ºC und den maximalen Werten von 24,17ºC wählen.

Das Gefühl der Temperaturen

Trotz der messbaren Celsius-Werte auf dem Thermometer, ist es das gefühlte Wetter, das unser Erlebnis maßgeblich prägt. Morgens dürften Sie eine gefühlte Temperatur von etwa 21,48ºC erleben, die am Tag auf 24,24ºC ansteigt. Der Nachmittag bringt eine Abkühlung mit gefühlten 22,4ºC, während die Nacht mit 22,25ºC einen milden Abschluss findet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Luftdruck in Palma beträgt 1008 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%. Diese Kombination sorgt für ein angenehmes Outdoor-Erlebnis. Für diejenigen, die die Brise lieben, wird der Wind aus einer Richtung von 224º mit einer Geschwindigkeit von 8,17m/s kommen. Wer jedoch einen Windstoß erleben möchte, für den könnten gelegentliche Böen mit 11.31m/s sorgen. Die Wolkendecke beträgt dabei 93%, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0.

Genießen Sie also Ihren Tag in Palma mit einer Mischung aus Sonne, Wind und Wolken. Mallorcas Wetter ist ebenso vielseitig und atemberaubend wie die Insel selbst. Ganz gleich, ob Sie Sightseeing in Palma betreiben oder einfach nur auf der Terrasse Ihres Hauses relaxen, diese Wetterbedingungen bieten für jeden etwas.