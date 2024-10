In Sóller auf der wunderschönen Insel Mallorca kündigt sich für den 09. Oktober 2024 ein Tag unter "nubes", also Wolken, an. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, das mediterrane Klima bleibt beständig mild und angenehm. Bei uns erwarten Sie gründliche und präzise Wetterinformationen für jeden Teil des Tages.

Eine genaue Betrachtung der Temperaturen Beginnen Sie Ihren Morgen mit einer angenehmen Temperatur von 19.61ºC bevor sie sich auf einen schönen Höchstwert von 24.31ºC am Tag freuen können. Obwohl der Himmel bedeckt bleibt, bleibt das Wetter überaus einladend - der Nachmittag verspricht eine moderate Temperatur von 21.05ºC und auch in der Nacht wird es nicht kälter als 20.31ºC. Mit einem Minimum von 19.01ºC und einem Maximum von 24.85ºC bleibt das Temperaturspektrum insgesamt überschaubar. Gefühlte Temperaturen – Was sagt die Haut? Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 19.66ºC erleben. Ähnlich wie das Thermometer, wird das thermische Gefühl tagsüber auf 24.36ºC steigen, bevor es am Nachmittag auf 21.25ºC absinkt. In der Nacht fühlt es sich etwas wärmer an als es tatsächlich ist, die gefühlte Temperatur beträgt dann 20.56ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Was sonst noch wichtig ist Auch ohne Regen sollten wir einen Blick auf weitere Wetterfaktoren werfen. Der atmosphärische Druck wird 1008 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei 60% liegen wird. Die Windgeschwindigkeit erreicht bis zu 6.33m/s mit Böen von bis zu 9.37m/s in Richtung 211º. Die Wolkendecke wird bei 97% liegen, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erfreulicherweise bei 0. Dieser Artikel liefert einen umfassenden Überblick über das gemäßigte Wetter, das in Sóller auf die Anwohner und Besucher wartet, und bereitet sie perfekt auf den Tag vor.