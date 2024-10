Der Herbst auf Mallorca zeigt sich von seiner milden Seite: In Cala Millor erwartet uns für den 9. Oktober ein gemäßigter Tag. Statt strahlendem Sonnenschein ist die Wettersituation von einer hohen Wolkendichte geprägt. Die gute Nachricht: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Hier bekommen Sie die umfassende Wetterprognose für diesen Tag.

Tagesverlauf der Temperaturen

Mit minimalen Temperaturen von 21.04ºC und maximalen Werten um die 24.06ºC bleibt das Wetter in Cala Millor angenehm. Der Morgen startet mit 21.45ºC. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit 23.33ºC und kühlen gegen Nachmittag auf 22.27ºC ab. In der Nacht liegen die Temperaturen bei milden 21.7ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 21.58ºC, steigen tagsüber auf 23.47ºC und gehen nachmittags auf 22.43ºC zurück. In der Nacht erwarten uns angenehme 21.94ºC. Eine leichte Abweichung zu den realen Temperaturen ist aufgrund der relativen Luftfeuchtigkeit und des Winds typisch.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen in Cala Millor am 9. Oktober 2024 sind durch einen Luftdruck von 1008 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67% gekennzeichnet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12.37 m/s aus der Richtung 228º und kann in Böen bis zu 18.23 m/s erreichen.

Obwohl der Himmel von 100% Wolkendecke dominiert wird, bleibt es in Cala Millor am 9. Oktober 2024 trocken. Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, immer das Wetter im Blick zu behalten!