Santanyí, das charmante Städtchen im Südosten Mallorcas, erwartet am 09. Oktober 2024 ein Wetter, das ebenso nuanciert ist wie seine historische Architektur und seine verträumte Küstenlandschaft: Eine bedeckte Wolkendecke wird während des ganzen Tages den Himmel dominieren, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit gegen null tendiert. Nun folgen einige spezifischere Informationen zur Temperatur, gefühlten Temperatur, und atmosphärischen Bedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Temperaturen: Eine Frische, die sich hält

Das Thermometer wird wohl am gesamten Tag einen Bereich zwischen 21.78ºC und 23.77ºC anzeigen. Während wir morgendliche Minima um 21.94ºC erwarten können, zeigt das Quecksilber am Tag 23.41ºC, bevor es am Nachmittag wieder leicht auf 22.89ºC sinkt. Bis zum Abend hin wird die Temperatur dann schließlich bei milden 22.44ºC landen.

Gefühlte Temperaturen: Der Faktor, der wirklich zählt

Das reine Ablesen der Temperatur ist allerdings nur die halbe Miete. Das tatsächlich gefühlte Klima, das durch den Einfluss von Wind, Sonne und Luftfeuchtigkeit bestimmt ist, kann sich doch etwas davon unterscheiden. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei 22.23ºC liegen, während es tagsüber auf 23.74ºC ansteigt. Am Nachmittag liegt das gefühlte Thermometer bei 23.11ºC und nachts bei 22.75ºC.

Atmosphärische Bedingungen: Die unsichtbaren Faktoren

Aber wie so oft liegt der Teufel im Detail – in diesem Fall sind es die atmosphärischen Bedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind, die einen Einfluss auf unser Körperempfinden haben. Der Atmosphärendruck liegt bei 1008 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 74 Prozent, was die Anwesenheit der Wolken erklärt, ohne die Chance auf Regen zu erzeugen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.93m/s aus Richtung 229º und bietet Böen mit einer Stärke bis zu 17.09m/s. Die Wolkendecke wird dabei 100% des Himmels bedecken, wodurch der strahlend blaue Himmel Mallorcas für den Tag hinter einem grauen Schleier verschwindet.

Also, packen Sie die Jacke ein und genießen Sie die Spaziergänge durch die charmanten Straßen von Santanyí oder entlang der atemberaubenden Küste, die diese einzigartige Insel bietet!