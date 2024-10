Die Sonneninsel Mallorca zeigt sich heute in Santa Ponsa von ihrer bewölkten Seite. Mit einer Bedeckung von 82% sprechen wir von einem überwiegend bewölkten Tag. Dennoch bleibt es trocken, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Temperaturen: Mild, trotz Bewölkung

Die Temperaturen sind für Oktober durchaus angenehm. Wir erwarten eine minimale Temperatur von 21.72ºC und eine maximale von 23.21ºC. Der Morgen beginnt mit etwa 21.99ºC, während wir zur Mittagszeit die Höchsttemperatur von etwa 23.14ºC erreichen. Am späten Nachmittag kühlt es leicht auf 22.39ºC ab und in der Nacht bleibt es mild mit 22.23ºC.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Herbsttage

Obwohl das Thermometer in Santa Ponsa relativ hohe Temperaturen anzeigt, kann das tatsächliche thermische Gefühl etwas abweichen. Morgens können wir mit einem Gefühl von etwa 22.28ºC rechnen, tagsüber steigt dieses auf etwa 23.52ºC an. Am Nachmittag sinkt das Gefühl nochmals leicht auf 22.75ºC und in der Nacht erwärmt es sich überraschenderweise auf 22.68ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Verhältnisse

Wir messen einen Atmosphärendruck von 1008 hPa, was einem normalen Drucklevel entspricht. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit mit 77% relativ hoch, was jedoch nicht ungewöhnlich für ein Inselszenario wie Mallorca ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.03m/s in Richtung 223º. Es kann zu Böen von bis zu 12.12m/s kommen.

Obwohl das Wetter ein wenig bewölkt ist, bleibt es angenehm mild und trocken in Santa Ponsa. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie den Tag!