Ein ganz typischer Herbsttag erwartet uns in Cala Rajada am 09. Oktober 2024. Der Himmel präsentiert sich größtenteils bedeckt, jedoch bleiben wir von Regen verschont. Die Temperaturen bleiben angenehm mild und die Luft zeigt sich von ihrer besten mediterranen Seite. Packen Sie Ihre Kamera ein und genießen Sie die wundervolle Stimmung, die dieser Tag mit sich bringt.

Moderate Temperaturen

Die Thermometer zeigen today angenehme Werte an. Mit Mindesttemperaturen von 21.54ºC und Maximalwerten von 24.54ºC bleibt das Wetter mild und angenehm. Sowohl morgens mit 21.99ºC, am Tag mit 23.67ºC, nachmittags mit 22.67ºC als auch in der Nacht mit 22.12ºC zeigt sich das Klima auf Mallorca von seiner freundlichsten Seite. Winterkleidung können Sie getrost zuhause lassen!

Das thermische Gefühl

Fühlen wird sich das Ganze jedoch etwas wärmer. Unser Körper nimmt das Wetter morgens mit 22.1ºC, am Tag mit 23.82ºC, nachmittags mit 22.85ºC und nachts mit 22.37ºC wahr. Ein Spaziergang entlang der Küste ist damit noch äußerst angenehm. Also, schnappen Sie sich Ihre Wanderschuhe und erkunden Sie die wundervolle Flora und Fauna Mallorcas in aller Ruhe.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Sowohl der Atmosphärendruck von 1008 hPa als auch der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 66 sind ideale Voraussetzungen für einen komfortablen Aufenthalt im Freien. Der Wind weht mit einer mittleren Geschwindigkeit von 12.27m/s und in der Spitze mit beachtlichen 17.97m/s aus einer Richtung von 229º, was ein guter Grund ist, Ihre Segel zu setzen und die Küste Mallorcas zu erkunden. Trotz einer Wolkendecke von 100% besteht keinerlei Regenwahrscheinlichkeit, also lassen Sie Ihren Regenschirm zuhause und genießen Sie Ihren Ausflug.