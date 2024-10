Angenehme Temperaturen, ein leichter Wind und mäßige Bewölkung - so präsentiert sich das Wetter in Palma de Mallorca am heutigen 11. Oktober 2024. Mit diesem Herbsttag setzt sich die typische Wetterlage auf der beliebten Baleareninsel fort, die trotz des fortgeschrittenen Jahres weiterhin zum Verweilen an der frischen Luft einlädt.

Die Temperaturen Beginnen wir mit den Temperaturen. Der Tag startet mit erfrischenden 17.3°C am Morgen und erreicht im Tagesverlauf eine angenehme Höchsttemperatur von 23.57°C. Am Nachmittag kühlt es sich auf 21.31°C ab, bevor es in der Nacht auf milde 19.42°C sinkt. Die Mindesttemperatur in diesem 24-Stunden-Zeitraum beträgt dabei 17.08°C und die maximale Temperatur 23.7°C. Die gefühlten Temperaturen Auch die gefühlten Temperaturen liegen im wohltemperierten Bereich. Am Morgen liegt das thermische Empfinden bei etwa 16.73°C, tagsüber bei ungefähr 23.16°C, nachmittags bei rund 21.38°C und in der Nacht spürt man immerhin noch angenehme 19.56°C. Damit bleibt der Tag in Palma auch vom gefühlten Wetter her angenehm warm, jedoch nicht zu heiß. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Neben den Temperaturen tragen auch andere Faktoren zu einem angenehmen Klima bei. Der Atmosphärendruck beträgt konstante 1016 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%. Trotz der mäßigen Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0%. Der Wind weht recht ruhig mit einer Geschwindigkeit von 5.16m/s aus südöstlicher Richtung (188°). Bitte halten Sie ihren Hut fest, denn Böen von bis zu 5.26m/s sind nicht zu unterschätzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der heutige Tag perfekt für einen Ausflug am Nachmittag oder einen entspannten Abend in Palma eignet. Genießen Sie das herbstliche Klima auf dieser wunderschönen Insel, und verpassen Sie nicht, die mäßige Bewölkung zu nutzen, um ein Foto des beeindruckenden Himmels über Palma zu machen. Bleiben Sie wetterfest!