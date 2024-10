Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich am 11. Oktober 2024 in ihrem typischen milden, mediterranen Klima, wobei der Himmel moderat bewölkt sein wird. Ein ideales Wetter, um die majestätischen Landschaften und das fesselnde historische Ambiente der Stadt zu genießen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturspanne des Tages wird uns sicherlich nicht enttäuschen. Es wird eine Mindesttemperatur von 16,35ºC erwartet, mit Spitzentemperaturen, die bis zu 23,92ºC erreichen können. Am Morgen sollten wir mit Temperaturen um die 16,55ºC rechnen, während es tagsüber auf angenehme 23,6ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20,4ºC ab und in der Nacht werden wir gemütliche 17,66ºC erleben.

Gefühlte Temperaturen

Wie auch immer die Thermometeranzeigen aussehen mögen, das entscheidende Element für uns ist die gefühlte Temperatur. An diesem Tag wird es am Morgen wie 15,88ºC fühlen, während es tagsüber auf etwa 23,03ºC steigt. Am Nachmittag werden wir ein Gefühl von 20,43ºC und in der sternenklaren Nacht ein Gefühl von 17,88ºC haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Details enden aber hier nicht. Wir haben einen erwarteten atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 39%, die an diesem Tag für ein angenehmes Klima sorgen. Was den Wind betrifft, so kann eine leichte Meeresbrise mit einer Geschwindigkeit von 3,25 m/s und in Richtung 211º erwartet werden. Es können Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 4,16 m/s auftreten. Insgesamt decken Wolken etwa 29% des Himmels ab und die Chancen für einen Regentag sind gleich Null.