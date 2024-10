Heute beleuchten wir das spektakuläre Wetterphänomen in Alcúdia, Mallorca. Der Tag präsentiert uns bezaubernde Wolken, die den Himmel mit einer Decke von 85% umhüllen. Doch keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null.

Die Thermometerwerte des Tages

Der Thermometer lässt uns nicht im Stich und zeigt ein mildes Klima für Mitte Oktober an. Die Mindesttemperatur sinkt auf 18.66°C in den frühen Morgenstunden, steigt bis zu 23.27°C am Tag und fällt leicht auf 22.24°C am Nachmittag. Für die Nachtvögel unter Ihnen: Bereiten Sie sich auf angenehme 19.51°C vor.

Die gefühlten Temperaturen in Alcúdia

Nun, lassen Sie uns auf die gefühlten Temperaturen schauen, die ein anderes Bild malen. In den Morgenstunden fühlen sie sich leicht kühler an mit 18.17°C. Tagsüber bringt uns das thermische Gefühl auf 22.85°C und am Nachmittag auf 22.14°C. Und die Nacht wird sich etwas wärmer als erwartet anfühlen mit 19.58°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

In Bezug auf Luftdruck verzeichnet Alcúdia 1016 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit einem Prozentsatz von 46% in Schach, was einen ausgeglichenen, trockenen Tag verspricht. Aber Augen auf, Windbegeisterte! Der Wind bläst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.45 m/s in Richtung 199º und Böen von bis zu 7.26 m/s - ein durchaus merklicher Wind.

Um es zusammenzufassen, der 11. Oktober in Alcúdia verspricht trotz wolkenverhangenem Himmel einen angenehm milden und trockenen Tag zu werden. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie das prächtige Wetter in Alcúdia auf Mallorca!