Das Wetter in Santanyí, einer malerischen Gemeinde an der südöstlichen Spitze von Mallorca, zeigt sich überwiegend bewölkt. Aber keine Sorge, mit erwarteten minimalen Temperaturen von 18.17ºC und maximalen 23.05ºC, bleibt es weiterhin angenehm warm. Wie immer bietet die Insel eine beeindruckende Palette an Wetterbedingungen, von kühlen Morgenstunden bis zu wärmeren Nachmittagstemperaturen.

Temperaturdynamik im Tagesverlauf

Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen im Tagesverlauf. Der Morgen startet mit angenehmen 18.22ºC, bis zum Mittag steigt die Temperatur auf 22.98ºC an. Am Nachmittag können wir mit etwa 21.43ºC rechnen, während die Nacht mit 20.33ºC milde ausfällt. Also eine perfekte Balance zwischen kühl und warm - Wanderschuhe oder Strandsandalen, die Wahl liegt bei Ihnen.

Das thermische Gefühl - mehr als nur Zahlen

Widmen wir uns jetzt dem thermischen Gefühl, das manchmal wirkungsvoller als die gemessene Temperatur sein kann. Am Morgen wird es mit 17.69ºC vielleicht ein wenig frischer wirken. Tagsüber fühlt sich die Temperatur mit 22.56ºC etwas wärmer an und bleibt am Nachmittag mit 21.3ºC konstant. Bei 20.25ºC kann die Nacht als kühl, aber bequem bezeichnet werden. Übrigens eine großartige Gelegenheit, die einheimische Küche in den vielen gemütlichen Restaurants der Stadt zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – alles unter Kontrolle

Die Großwetterlage zeigt einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsquote von 47%. Leichte Brise gefällig? Der Wind wird voraussichtlich mit 5.1m/s aus Richtung 187º wehen und gelegentliche Böen von 5.21m/s bringen. Für die Segelenthusiasten unter uns: gerade stark genug für einen aufregenden Segeltag. Und für all jene, die den Himmel beobachten: Die Wolkendecke wird etwa 58% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei glatten 0%.