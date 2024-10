Die malerische Küstenstadt Santa Ponsa in Mallorca erwartet am 11. Oktober 2024 ein mäßig bewölktes Wetter. Wer sich auf seine Reise nach Santa Ponsa vorbereitet oder dort bereits den Herbst genießt, wird eine angenehme Temperaturspanne von 19.19°C bis 22.74°C mit einem leichten Wind vorfinden. Der Himmel zeigt sich vereinzelt mit Wolken verziert, lässt aber den größten Teil des Blaus ungehindert durchscheinen. Eine Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent wird die Entspannung am Strand oder die Erkundung der historischen Sehenswürdigkeiten nicht stören.

Temperatur

Mit einer minimalen Temperatur von 19.19°C am frühen Morgen und einem angenehmen Höchstwert von 22.74°C während des Tages bietet Santa Ponsa ein herbstliches Vergnügen. Die Wettervorhsage gibt 22.62°C vor, während am Nachmittag 21.65°C erwartet werden. Abends und in den Nachtstunden können Sie sich auf gemütliche 20.6°C freuen und die entspannte Atmosphäre der Inselschönheit genießen.

Gefühlte Temperaturen

Santa Ponsa bietet seinen Gästen nicht nur angenehme echte Temperaturen, sondern auch ein herrliches thermisches Gefühl. Morgens können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 18.99°C freuen. Tagsüber wird das Thermometer auf gefühlte 22.35°C steigen. Der Nachmittag verwöhnt mit einer gefühlten Temperatur von 21.8°C und in der Nacht können Sie dem sanften Lufthauch von 20.75°C nachspüren. Eine solche Temperatur harmoniert perfekt mit einer warmen Tasse Tee oder einem Glas Rotwein am knisternden Kaminfeuer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck in Santa Ponsa beträgt am 11. Oktober 1016 hPa, was einer typischen herbstlichen Atmosphäre entspricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%, was eine angenehme Frische in der Luft verspricht. Ein leichter Wind wird durch die Stadt wehen, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.82m/s und einer Richtung von 181º. Windböen von bis zu 5.75m/s sorgen für eine angenehm erfrischende Brise. Die Wolkendecke beträgt lediglich 33%, was eine fast ungehinderte Sicht auf den azurblauen Himmel von Santa Ponsa ermöglicht.