Das Wetter auf Mallorca am kommenden Wochenende wird schön und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Die Temperaturen steigen bis Sonntag kontinuierlich und erreichen bis zu 30 Grad. Nachts ist mit maximal 16 Grad zu rechnen. Der Himmel wird überwiegend heiter bis leicht bewölkt sein, mit minimaler Regenwahrscheinlichkeit. Die Vorhersagen im Detail:

Am Freitagnachmittag wird der Himmel über Mallorca leicht bewölkt sein, im Nordosten (Cala Rajada) bedeckt. Abends und nachts werden sich wenige Wolken am Himmel befinden. Die Temperaturwerte kühlen sich über den Nachmittag hinweg von höchstens 24 Grad bis abends auf rund 20 Grad und später in der Nacht auf etwa 17 Grad ab. Im Norden ist bis 18 Uhr mit fünfprozentiger Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen.

Auf dem Weg zum Wetterhöhepunkt des Wochenendes wird der Samstag tagsüber leicht bewölkt bis heiter. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen im Norden (Pollença und Alcúdia) nachmittags bis zu 27 Grad. Mindesttemperaturen von 16 Grad werden für Freude bei der Kleiderwahl sorgen. Nachmittags wird die Regenwahrscheinlichkeit in allen Teilen Mallorcas zwischen fünf und zehn Prozent betragen. Das staatliche Wetteramt Aemet kündigt für diesen Tag leichten bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen an.

Grund zur Freude wird der Sonntag bieten, wenn die Temperaturen auf bis zu 30 Grad ansteigen. Den Tag über wird es überall leicht bewölkt sein, abends im Norden und Nordosten schließlich heiter. Erneut ist nachts mit 16 Grad zu rechnen. Leichter bis mäßiger Wind aus Ost rundet den sommerhaften Herbsttag ab.

Meteorologisch bemerkenswert war jüngst das Leuchten von Polarlichtern über Cala Rajada im Nordosten von Mallorca: Das seltene Phänomen tauchte den Himmel in blutrotes und lilafarbenes Licht. Ein MM-Leser schoss wunderschöne Fotos. Mehr darüber finden Sie in diesem Artikel.