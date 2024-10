Es wird ein wolkenverhangener Tag in Palma de Mallorca, aber unsere geliebte Insel bietet auch bei solchen Bedingungen ihr einzigartiges Regenbogenfarbenspiel. Die Temperaturen werden sowohl Tag und Nacht mild bleiben, was die Herbstliche Ruhe auf der Insel ideal unterstreicht.

Die Temperaturen im Überblick

Es wird erwartet, dass die Temperaturen sich im Laufe des Tages ändern werden. Am Morgen beginnt der Tag bei angenehmen 18.47ºC, ehe sie im Tagesverlauf zum Nachmittag auf eine erfreulich warme 23.71ºC steigen. Mit Einbruch der Dunkelheit kühlt es sich auf immer noch milde 19.7ºC ab. Die Spanne zwischen den erwarteten Tiefst- und Höchsttemperaturen beträgt also gut 5 Grad Celsius und bietet geradezu perfekt abgestimmte Temperaturen für verschiedenste Herbstaktivitäten.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der Wolken wird die gefühlte Temperatur in etwa der tatsächlichen Temperatur entsprechen. Am Morgen fühlt es sich also an wie 18.59ºC , am Mittag wie 23.7ºC, am Nachmittag wie 21.75ºC und in der Nacht schließlich wie 19.95ºC. Solch milde Temperaturen laden einfach zum Verweilen im Freien ein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird sich im Normalbereich bewegen und erreicht einen Wert von 1016 hPa. Mit einem prognostizierten Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 60 werden wir einen recht ausgeglichenen Tag erleben - nicht zu trocken und nicht zu feucht. Für ein angenehmes Lüftchen sorgt der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.92m/s aus Richtung 159º und Böen von 3.85m/s bieten die perfekte Brise. Trotz einer Wolkendecke von 99% bleibt uns die Regenwahrscheinlichkeit von 0 erhalten - ein Tag zum Genießen!