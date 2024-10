Was erwartet uns am 12.Oktober 2024 in der malerischen Stadt Sóller auf Mallorca? Wie der Name "Bewölktere Horizonte und milde Temperaturen" schon sagt, können wir eine Wolkendecke von 100% erwarten, jedoch ohne Regen, ein Zeichen dafür, dass wir uns definitiv in der Herbstzeit befinden. Unter diesen "nubes", den Wolken, können wir trotzdem angenehme Temperaturen und eine leichte Brise erwarten, die diesen Tag zu einem perfekten Herbsttag auf unserer wunderschönen Insel macht.

Temperatur: Vom Morgen bis zur Nacht Die frühen Morgenstunden begrüßen uns mit einer angenehmen Temperatur von 16,79ºC, eine perfekte Einstimmung auf den Tag, die uns von der kühlen Nacht in einen neuen Tag überleitet. Im Laufe des Tages können wir mit einer maximalen Temperatur von 24,89ºC rechnen, eine milde Wärme, die unseren Herbsttag zum Genießen braucht. Nachmittags sinkt die Temperatur auf ein angenehmes 21,03ºC, bevor sie in der Nacht wieder auf 18,93ºC fällt, eine perfekte Temperatur, um die sternenklare Nacht zu genießen. Gefühlte Temperatur: Morgens bis abends Wer den ganzen Tag draußen verbringt, wird bemerken, dass die gefühlten Temperaturen nur leicht variieren. Die Morgenstunden fühlen sich leicht kühler an mit 16,93ºC, erwärmen sich aber bis zum Tag auf eine gefühlte Temperatur von 23,47ºC. Am Nachmittag spüren wir kaum einen Unterschied zu den gemessenen Temperaturen mit 21,04ºC, und auch in der Nacht bleibt es mit 19,15ºC angenehm mild. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die technischen Daten verraten uns noch weitere Details über unseren Herbsttag in Sóller. Der Atmosphärendruck liegt bei 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 57% liegt, was für eine angenehme Feuchtigkeit in der Luft sorgt. Was den Wind angeht, so können wir mit einer sanften Brise von 2,5m/s aus Richtung 163º rechnen, während Böen mit bis zu 3,01m/s für Abwechslung sorgen. Zusammengefasst können wir uns also auf einen milden und wolkenverhangenen Herbsttag in Sóller freuen. Trotz der Bewölkung bleibt es trocken und die Temperaturen sind sowohl tagsüber als auch nachts angenehm. Perfekt, um die Schönheit der Herbstzeit auf Mallorca zu genießen.